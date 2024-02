«C’è necessità di più forza pubblica e controlli costanti, serve una presenza dello Stato, da sindaco di Cagliari l'ho chiesto tante volte a prefetti e ministri».

Lo ha detto Paolo Truzzu nel corso di un dibattito televisivo.

Una maggiore presenza dell’esercito per le strade cittadine, ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo, candidato governatore per il cetrodestra, «serve per i presidi fissi e per liberare le forze di polizia che così possono girare in strada, visto che sono loro che devono garantire l'ordine pubblico. Poi c'è la questione degli organici da risolvere».

Ricorrere all’esercito per rafforzare la sicurezza nelle città della Sardegna più esposte alla criminalità è stata in questi giorni anche la proposta avanzata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che, in visita a Sassari sempre per la campagna elettorale, aveva ipotizzato l’impiego della Brigata Sassari per presidiare le vie del centro storico della città turritana.

