Mai avrebbe pensato che sarebbe tornata in possesso dei risparmi di una vita, gioielli di famiglia e soldi, persi perché cascata in una truffa. E invece la 94enne cagliaritana ha recuperato tutto, grazie all'instancabile lavoro dell'Arma: duemila euro in contanti e gioielli dal valore complessivo di oltre 300mila euro.

«Non avrei mai pensato di rivedere i miei beni. Grazie di cuore per quello che avete fatto per me», ha detto in lacrime ai carabinieri, commossi quanto lei.

L'operazione che ha portato alla restituzione dei beni è stata il frutto di una sinergia efficace tra le stazioni dell'Arma di Cagliari e Napoli. Dopo una immediata analisi delle immagini di videosorveglianza fatta a Cagliari e uno scambio tempestivo di informazioni, i militari di Napoli sono riusciti a individuare e arrestare la responsabile, una ventenne di Napoli, mentre stava sbarcando dal traghetto, ormai sicura di aver portato a casa il colpo della vita.

I consigli per prevenire le truffe

Un’occasione per l’arma di tornare a diffonde il decalogo anti-truffe.

«L'Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno nella prevenzione delle truffe, offrendo alcuni consigli utili alla cittadinanza, specialmente alle persone anziane:

Diffidare delle apparenze: non fidarsi ciecamente di chi si presenta come pubblico ufficiale senza adeguate verifiche.

Non aprire la porta agli sconosciuti: in caso di dubbi, contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Verificare l'identità: non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento, che potrebbe essere falsificato; confermare sempre con le autorità competenti.

Limitare le confidenze al telefono: se si ricevono chiamate da presunti parenti che richiedono denaro, prendersi il tempo per verificare e consultare un familiare di fiducia».

