Intorno alle 2 di questa notte ha investito, riducendolo in fin di vita, un pedone che attraversava sulle strisce in via Is Mirrionis ed è scappata. Ma poi, forse spinta dal rimorso, si è presentata alcune ore dopo negli uffici della questura di Cagliari: gli investigatori della squadra Mobile hanno denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravissime una ventiseienne cagliaritana, sulle cui tracce si erano messi subito dopo l’incidente segnalato da alcuni residenti, che avevano sentito un forte botto causato dall’impatto.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Il pedone, soccorso dai medici del 118, è ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu.

