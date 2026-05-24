Stava attraversando sulle strisce in via Torricelli, a Cagliari, quando è stato travolto da un’auto che viaggiava in direzione di via Vesalio.

Sono gravissime le condizioni di un trentaseienne, trasferito in codice rosso al Brotzu, dopo che i soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21: nell’urto il pedone ha sfondato il parabrezza ed è stato scaraventato a una distanza di una decina di metri. Ha riportato numerosi traumi, al corpo e alla testa.

© Riproduzione riservata