Cagliari, tentata rapina alla Marina: arrestato un 38enneL’uomo, messo in fuga dal cassiere di un mini-market, è stato fermato dalla Polizia e portato in carcere
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tentata rapina, sabato sera, in un mini-market di via Lepanto, nel quartiere cagliaritano della Marina. Un uomo, armato di pistola giocattolo, ha minacciato il cassiere ma è stato messo in fuga per la sua pronta reazione.
Immediato l’allarme con l’intervento dei carabinieri e delle volanti della Polizia. Sono stati poi gli agenti a rintracciare il presunto responsabile – un 38enne di Cagliari - nella zona, in via Sardegna. Su disposizione del pm di turno è stato accompagnato in carcere.