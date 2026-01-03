Un tredicenne algerino è stato fermato questa sera dagli agenti della squadra Volante della Questura di Cagliari dopo un tentativo di furto nel quartiere di Stampace.

Stando alle poche informazioni che trapelano, il giovanissimo nordafricano ha provato a portare via un telefono cellulare a un giovane.

Nella zona però c’erano numerosi testimoni e immediata è partita la richiesta di intervento delle forze dell'ordine.

Le Volanti sono piombate in poco tempo e il ragazzino è stato fermato in via Portoscalas.

