Ha cercato di rubare il borsello a un uomo su un bus Ctm a Cagliari.

L’episodio è avvenuto mercoledì sera sulla linea 5, in via Roma, e ne è nata una lite nel corso della quale è spuntato anche un coltello.

La vicenda è finita con l’arresto di un 54enne in carrozzina per tentata rapina aggravata.

Il conducente dell’autobus ha chiesto l’intervento della Polizia riferendo di un litigio tra due uomini, uno dei quali armato di coltello.

L’equipaggio delle Volanti ha raggiunto il mezzo in via Roma. Gli agenti hanno visto i due uomini, uno seduto sulla sedia a rotelle che cercava di sfilare il borsello a un altro in piedi. Il malvivente ha cercato di nascondere tra i sedili il coltello da cucina, lama da 11 cm, ma è stato visto dai poliziotti che hanno recuperato l’arma.

Il 54enne, noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato portato in Questura e arrestato. Il gip ha poi convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/L)

