Momenti di tensione in piazza Matteotti, a Cagliari, durante la manifestazione antimilitarista convocata per contestare l’esercitazione Joint Stars 2025 e le iniziative benefiche connesse, come lo screening pediatrico “offerto” a bordo della nave Trieste, ormeggiata in porto.

Numerose associazioni si sono date appuntamento a ridosso della stazione, per un sit-in dopo un corteo, con aspre critiche nei confronti del Ministero della Difesa, ma anche contro Comune e Regione che hanno concesso il patrocinio alla raccolta benefica – legata alla presenza delle navi da guerra in porto – finalizzata all’acquisto di strutture per il reparto di rianimazione pediatrica che dovrebbe nascere al Brotzu: un’operazione che è stata definita di “propaganda bellica”.

I manifestanti hanno provato a spostarsi verso le banchine, per avvicinarsi alla portaerei della Marina, ma un rigido cordone di polizia ha bloccato ogni movimento. Non si sono registrate cariche ma gli agenti del reparto Mobile hanno dovuto usare la forza per evitare uno sfondamento. Sono anche stati esplosi alcuni petardi.

Roberto Murgia

