Le strade intorno sono occupate dai tavoli, l’ambulanza è costretta a difficili manovre per effettuare il soccorso. È successo nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere della Marina, a Cagliari.

La richiesta di aiuto è arrivata da via Cavour: il mezzo del 118 è dovuto passare da via Sant’Eulalia per poi imboccare la stretta strada in retromarcia.

La scena è stata ripresa da un residente e il video è stato inviato al capogruppo del Pd in consiglio comunale, Fabrizio Marcello: «Presenterò un’interrogazione al sindaco», annuncia l’esponente dell’opposizione, «succede perché le regole non vengono rispettate? Oppure i controlli non ci sono?».

