Il solito tamponamento nel solito punto e anche oggi traffico paralizzato sull'Asse mediano a Cagliari.

Tre le auto coinvolte in un incidente all'altezza dell'uscita per Genneruxi, in direzione Poetto. In pochi istanti si sono formate lunghe code, fin quasi alla rotatoria di via Peretti. Sul posto oltre alle pattuglie della Polizia Locale anche un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alle persone che hanno riportato ferite per fortuna lievi.

Inevitabili le conseguenze negative sulla viabilità anche in altre strade: in tanti, per evitare di restare intrappolati sull'Asse mediano, hanno cercato vie alternative con il traffico fortemente rallentato anche in via Cadello, a Pirri, in via Peretti, in via dei Valenzani e in viale Marconi. E, a causa di un tamponamento anche in via Peretti all'altezza di Su Planu, si sono registrati ulteriori disagi sulla viabilità.

