Incidente sull’asse mediano a Cagliari.

Dalle prime informazioni si è verificato un tamponamento tra auto, senza feriti.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi: diverse pattuglie hanno deviato i mezzi di passaggio e il traffico si è completamente intasato in via Cadello, via Jenner e via Peretti.

