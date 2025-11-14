l’incidente
14 novembre 2025 alle 14:40aggiornato il 14 novembre 2025 alle 14:43
Cagliari, tamponamento sull'asse mediano: traffico in tiltNessun ferito ma in poco tempo si sono create lunghe code di auto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente sull’asse mediano a Cagliari.
Dalle prime informazioni si è verificato un tamponamento tra auto, senza feriti.
Sul posto la polizia municipale per i rilievi: diverse pattuglie hanno deviato i mezzi di passaggio e il traffico si è completamente intasato in via Cadello, via Jenner e via Peretti.
© Riproduzione riservata