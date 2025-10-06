Una consistente perdita d’acqua si è verificata ora in via Mameli, all’altezza dell’incrocio con via Bruscu Onnis, provocando notevoli disagi alla viabilità e ai passanti.

L’acqua fuoriesce copiosamente da un piccolo tombino situato al centro della carreggiata, trasformando il tratto di strada in una vera e propria corrente che scende verso viale Trieste.

Il flusso ha reso difficile la circolazione sia per i veicoli che per i pedoni, con il manto stradale completamente allagato in alcuni punti.

Sul posto sono attesi gli interventi dei tecnici e delle squadre di emergenza per individuare l’origine della perdita e ripristinare la normale viabilità. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere legato a un guasto della rete idrica sotterranea.

