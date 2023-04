Salire sulla camionetta dei Vigili del Fuoco è sempre stato il suo sogno: ora è diventato realtà. Stefano Rodriguez, 43 anni, è un ragazzo di Cagliari affetto dalla sindrome di Down con una grande passione per i pompieri: ora, finalmente, ha avuto l'opportunità di visitare la caserma di viale Marconi.

Non solo, perché i Vigili del Fuoco gli hanno concesso anche un giro sul camion. Stefano si emoziona, si guarda intorno, poi rivolge lo sguardo alla sua assistente, Lucia, che vive con lui da 18 anni: «Per me è come un figlio», dice.

E il ringraziamento di Stefano e Lucia va a quei Vigili che hanno consentito di realizzare il suo sogno: sono Carlo Leoncini, Roger Falqui, Marco Etzi e Ciro Formisano, da oggi i “Fantastici 4” di Stefano.

