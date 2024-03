Spaventoso incidente oggi a Cagliari in via La Vega dove un fuoristrada – per cause ancora da accertare – si è ribaltato davanti alla Casa di cura Sant’Anna.

Ferito il conducente, è stato trasportato al Brotzu in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Da ricostruire la dinamica dello schianto ma non si esclude l’alta velocità che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Sul posto Municipale e 118 per i rilievi e i soccorsi.

(Unioneonline/v.f.)

