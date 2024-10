Quella casa al Cep era una centrale di spaccio. Gli investigatori della squadra Mobile della Questura di Cagliari lo sospettavano e hanno avviato una serie di appostamenti, che hanno confermato la tesi. Il via vai di acquirenti era continuo, così hanno deciso di intervenire: l’operazione si è conclusa con l’arresto di un cinquantunenne e di un trentatreenne.

I soldi trovati nella casa del Cep

Il blitz nelle prime ore del mattino di oggi. I Falchi, dopo aver notato uscire dall’appartamento uno dei presunti pusher che lavoravano nell’abitazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina, pronte per essere consegnate direttamente in strada.

La successiva perquisizione, condotta con il supporto dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza, ha permesso di trovare circa 90 dosi tra cocaina ed eroina, oltre ad altrettanti grammi delle due sostanze, contenuti in involucri da suddividere.

La merce sequestrata al Cep

Nell’appartamento sono stati sequestrati oltre 4200 euro, materiale destinato al confezionamento, bilancini di precisione e un’agenda con la contabilità.

Mentre gli agenti erano già in casa è arrivato un secondo presunto spacciatore che, munito di chiavi, stava accompagnando due clienti. Anche per lui è così scattato l’arresto.

(Unioneonline/E. Fr.)

© Riproduzione riservata