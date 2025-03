Aveva appena ricevuto una denuncia, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di furto all'interno di un'auto in sosta nelle vicinanze di via Giolitti. Ma, nonostante ciò, tempo poche ore e ci ha riprovato in piazza Repubblica a Cagliari. Non è andata bene a un quarantaseienne, senza fissa dimora: è stato scoperto dalla polizia e arrestato.

I fatti sono avvenuti nella notte, nel centro di Cagliari. Un equipaggio della Squadra Volanti ha avvistato il ladro mentre agiva all'interno di una vettura in sosta. E gli agenti non ci hanno messo molto a riconoscerlo, vista la denuncia risalente soltanto a poche ore prima. Subito intervenuti, lo hanno trovato in possesso di vari oggetti: il display di un'autoradio, diversi caricabatterie, un powerbank e altri effetti personali, che aveva provato a nascondere all’interno dei suoi vestiti.

Inevitabile e immediato l'arresto in flagranza, per l'ipotesi di reato di furto aggravato. Il quarantaseienne era già noto per i suoi precedenti specifici e aveva a carico un provvedimento - in atto - della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Cagliari. Il Gip ha convalidato l'arresto, con il ladro che è ora in carcere a Uta.

