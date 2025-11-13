Cagliari, sorpresa alla guida di un’auto rubata: denunciataStava percorrendo piazza Repubblica alla guida di un’Alfa Romeo Mito
Una 50enne residente nel Sud Sardegna è stata denunciata dai carabinieri di Cagliari per ricettazione. La donna è stata fermata nelle prime ore del mattino mentre percorreva piazza Repubblica alla guida di un’Alfa Romeo Mito.
Durante il controllo, i militari hanno notato incongruenze tra il numero di telaio del veicolo e la targa apposta. Gli accertamenti successivi hanno confermato che l’auto era stata rubata lo scorso ottobre a una 37enne cagliaritana, che ne aveva denunciato il furto.
L’autovettura è stata sequestrata, mentre i Carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire la provenienza del mezzo e l’intera rete di responsabilità legata al furto.
(Unioneonline/Fr.Me.)