Prima visita nelle scuole cittadine – dall’inizio del nuovo mandato – per il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che oggi ha cominciato il suo passaggio negli istituti dalla Nanni Loy di via Schiavazzi. Una scelta significativa, perché ha permesso di poter dare la sua visione sulle prospettive per il quartiere di Sant'Elia. «I progetti per il nuovo stadio e il Palazzetto dello sport non sono sufficienti a garantire un miglioramento della qualità dei servizi per tutti», segnala. «Per questo, nei prossimi mesi sarà operativa la Casa della salute che metterà a disposizione degli abitanti interventi di medicina di prossimità indispensabili per avere una migliore qualità di vita. Verrà anche inaugurato il Centro di quartiere, come presidio educativo rivolto ai minori e alle famiglie, indispensabile proprio nel quartiere che vanta il maggior numero di bambini in città».

A breve la partenza dei lavori al parco degli Anelli, con un recupero di circa 15 milioni di finanziamenti persi. Previsti, inoltre, degli interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica e degli spazi comuni, come il parco Jovanotti. Il porticciolo, che nelle ultime versioni del progetto era stato pensato come turistico, è stato ripristinato per la piccola pesca. «I pescatori potranno portare e lavorare il pescato, con la possibilità di avviare una piccola attività di ristorazione e questo diventerà un pezzo importante di economia per il quartiere», prosegue Zedda. «Il palazzetto dello sport e l’eliminazione della barriera fisica rappresentata da viale Ferrara saranno una priorità. Inoltre, il dragaggio del canale di Terramaini permetterà l’uso di battelli elettrici».

Sul fronte della mobilità «stiamo interloquendo con Arst per quanto riguarda il tracciato della metropolitana leggera», continua il sindaco. «Potrebbe attraversare viale Ferrara, tra il palazzetto dello sport, il parcheggio Cuore e il nuovo stadio. Nell’attesa, stiamo pensando a un sistema di trasporto più rapido, utilizzando i bus. Tutti gli altri interventi che coinvolgono anche la Regione, in particolare gli assessorati al Lavoro e ai Lavori pubblici, li illustreremo insieme alla presidente Todde per tenere informati i cittadini, in particolare i residenti, e rendere Sant’Elia un quartiere attrattivo per tutta la città e per i turisti».

(Unioneonline/r.sp.)

