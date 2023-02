Sigilli della Procura nel cantiere dell’ex cineteatro Alfieri di via della Pineta, a Cagliari. Gli investigatori della polizia giudiziaria del Corpo forestale, su ordine del pubblico ministero Rossella Spano, hanno messo sotto sequestro l’area dove è in via di costruzione un palazzo di sei piani.

Stando alle prime indiscrezioni la Procura sarebbe intervenuta dopo una serie di esposti presentati da privati per via delle altezze superiori a quelle indicate nel progetto iniziale.

Un problema che era già stato esaminato amministrativamente davanti ai giudici del Tar.

Adesso è la Procura a imporre lo stop al cantiere dove, negli spazi dell’ex cineteatro dovranno sporgere un centro commerciale e i parcheggi interrati.

La concessione edilizia, rilasciata diversi anni fa, era stata richiesta dalla società a responsabilità limitata Residenza via delle Pineta dell’imprenditore Giampiero Caria. Nel 2015 erano poi state richiesti ulteriori nulla osta per le varianti al progetto originario.

«Ho necessità di esaminare gli atti, posso solo dire che l’intervento della Procura riguarda un problema di cubature e autorizzazioni», dice l’avvocato della società, Toto Casula. «Lunedì, insieme ai colleghi amministrativi che già si erano occupati del caso, esamineremo gli atti per poter predisporre la difesa».

