La musica trasmessa dalle casse (collegate a un pc) che si trovavano al primo piano si sentiva anche all’esterno «perché le finestre erano costantemente tenute aperte».

Per questo il Comune ha deciso di sospendere per 30 giorni la concessione di suolo pubblico alla società Nuovaera, che gestisce il Capitol, bar di via Roma a Cagliari.

Il verbale che rileva la violazione risale allo scorso 11 aprile, alle 23,30, quando sotto i portici a due passi da Palazzo Bacaredda erano intervenuti gli agenti della polizia locale.

Secondo il regolamento per i pubblici esercizi non è necessario che ci sia chiasso: per far scattare le punizioni basta che le note si sentano all’esterno dell’attività. E a quanto pare si udivano.

Il dirigente Alessandro Cossa ha comminato la sanzione: dal primo al 30 novembre il locale non potrà tenere tavoli e sedie all’esterno.

