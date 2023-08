Cagliari si prepara per lo show delle Frecce Tricolori che domenica 20 coloreranno il cielo del Poetto, con le esercitazioni previste il giorno precedente.

La città dunque si prepara ad accogliere l’evento, per il quale è prevista una rivoluzione del transito e parcheggio delle auto. In entrambi i giorni – dalle 14 alle 21 – l’accesso al Poetto dalla rotonda di San Bartolomeo e quella della bussola sarà consentito ai soli mezzi pubblici, ai residenti del quartiere, agli autorizzati e a chi ha un pass portatori di Handicap.

Sarà sempre consentito l’utilizzo di viale Poetto per uscire dal quartiere, sia verso Cagliari che Quartu. Per motivi di sicurezza, in diversi punti del lungomare, ci saranno dei divieti di sosta. Sarà attivo invece un servizio navetta ai parcheggi del Sant’Elia, offerto dal Comune di Cagliari, che consentirà l’accesso e il deflusso dal Poetto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata