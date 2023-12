I Carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato per tentato furto in appartamento un trentaduenne tunisino, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine.

Secondo le accuse si era infilato nella casa di un quarantanovenne cagliaritano in via San Giorgio, mentre questi era assente, passando dal terrazzo.

Aveva fatto appena in tempo a mettere le mani su alcuni effetti personali della vittima quando quest’ultima è rientrata grazie a un alert inviato dal videocitofono.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno portato il 32enne in caserma in via Nuoro e lo hanno rinchiuso in una camera di sicurezza della Stazione Villanova, in attesa del giudizio che avverrà con rito direttissimo a Cagliari.

(Unioneonline/D)

