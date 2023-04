Polizia, Carabinieri, Polizia municipale e Guardia di finanza in azione a Cagliari per sgomberare l’accampamento che si era creato all'esterno dello stabile in cui vivevano i migranti in via Riva di Ponente, distrutto alcune settimane fa da un incendio.

L’intervento è stato deciso dal Comune di Cagliari di concerto con la Prefettura sia per motivi di sicurezza sia perché l’area è fondamentale per le celebrazioni della festa di Sant'Efisio.

Per migranti – una decina - che si erano accampati nella zona è stato trovato un alloggio a Elmas. La polizia municipale ha fatto rimuovere le carcasse di auto e i veicoli che utilizzavano come alloggio per dormire e questa mattina sono proseguite le operazioni per ripulire l'area.

Il rogo nello stabile di via Riva di Ponente in cui vivevano 40 migranti era divampato la mattina del 9 marzo scorso.

Gli stranieri erano stati identificati: quelli sprovvisti di permesso di soggiorno espulsi, mentre per gli altri richiedenti asilo erano stati individuati alloggi, ma alcuni non avevano accettato ed erano rimasti in zona.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata