Un grosso incendio è divampato questa mattina nell'edificio che ospita numerosi migranti, in via Riva di Ponente, alle porte di Cagliari.

L'allarme è scattato alle 6, alcune squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate nell'intervento di bonifica, dopo aver spento le fiamme che si sono alzate alte, alimentate da materiali di ogni tipo che erano accumulati all'interno.

Stando alle prime informazioni, non risulterebbero feriti. Ma sul posto è stato richiesto comunque l'intervento di alcune ambulanze. In azione anche Polizia e Carabinieri.

L'immobile davanti al porto è occupato da stranieri di varie nazionalità e in passato non sono stati rari gli interventi delle forze dell'ordine per sedare risse e per contrastare lo spaccio di droga.

Al momento ignote le cause del rogo.

© Riproduzione riservata