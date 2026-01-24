Deve scontare una pena per sequestro di persona ai danni di minori e tentata estorsione continuata in concorso.

Per questo, i carabinieri di Cagliari- Villanova hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 21enne residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento trae origine da una vicenda giudiziaria legata a fatti avvenuti il 15 gennaio 2023, quando il giovane si sarebbe reso responsabile di gravi reati.

Nell’ambito dell’intervento, i militari hanno inoltre notificato all’interessato una seconda ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, con la quale è stata disposta la sospensione della misura della libertà vigilata alla quale era precedentemente sottoposto.

Rintracciato a casa sua e concluse le formalità di rito, il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/Fr. Me.)

