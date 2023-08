Una casa di appuntamenti è stata scoperta dalla polizia a Cagliari.

L’appartamento si trova in un condominio di Sant’Avendrace e a gestire l’attività era una 57enne cinese, che è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione.

Il proprietario dell’alloggio, ignaro di tutto, l’aveva dato in affitto a una cinese che, a sua volta, l’aveva ceduto alla denunciata.

L’attività di appuntamenti veniva pubblicizzata su alcuni siti internet e diversi canali social.

Grazie alle segnalazioni del vicinato, i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato la casa dove si registravano via vai continui di persone durante il giorno e la notte, a ogni ora.

Gli agenti hanno identificato alcuni clienti che erano appena usciti e poi hanno bussato alla porta per il controllo. Appena entrati, però, anche loro sono stati scambiati per clienti ed è stata quindi offerta la possibilità di scegliere una delle ragazze per un “massaggio speciale”.

Sotto sequestro sono finiti anche mille euro in contanti e centinaia di profilattici.

(Unioneonline/s.s.)

