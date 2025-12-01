È sbarcata nella notte all’aeroporto di Cagliari con 63 ovuli di cocaina nella pancia: scoperta dalla polizia di frontiera durante i controlli una 33enne nigeriana, residente nel modenese, è stata arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La 33enne, scoperta dopo esser stata sottoposta ad accertamenti sanitari a seguito della perquisizione, è già stata portata in carcere a Uta dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

