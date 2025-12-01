Sbarca all’aeroporto di Elmas con 63 ovuli di cocaina nella pancia: 33enne in arrestoLa donna, di origine nigeriana, è stata portata in carcere a Uta
È sbarcata nella notte all’aeroporto di Cagliari con 63 ovuli di cocaina nella pancia: scoperta dalla polizia di frontiera durante i controlli una 33enne nigeriana, residente nel modenese, è stata arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
La 33enne, scoperta dopo esser stata sottoposta ad accertamenti sanitari a seguito della perquisizione, è già stata portata in carcere a Uta dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline)