Pauroso scontro, in viale Marconi a Cagliari, tra un’auto e un convoglio della metropolitana di superficie.

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Soccorso il conducente dell’auto, una Volkswagen, che nell’impatto è rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 90 anni, che è stato portato in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità. Secondo una prima ricostruzione non avrebbe visto il semaforo.

Il personale sanitario ha anche valutato una decina di persone a bordo della metro, che fortunatamente hanno riportato solo lievi conseguenze. Danni minimi anche per il convoglio.

A seguito dell’incidente nella zona si sono formate lunghe code, con disagi al traffico, che la polizia locale ha fatto defluire sull’arginale.

(Unioneonline-Roberto Carta)

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