Grave episodio in serata a Cagliari, nel quartiere di Sant’Elia.

Qualcuno ha lanciato delle pietre contro due autobus del Ctm, danneggiando i vetri laterali. Per fortuna la sassaiola non ha avuto conseguenze per i conducenti e per i passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento.

L’allarme è stato immediato. I conducenti dei due autobus (della linea 6) hanno chiamato le forze dell’ordine e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Il raid è avvenuto nella zona del Lazzaretto.

I vetri danneggiati sono stati sostituiti.

