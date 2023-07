Avevano rubato alcuni articoli di profumeria da un supermercato, in viale Monastir a Cagliari, per l’equivalente di circa 100 euro. Ma l’addetto alla vigilanza se n’è accorto, e ha fermato la coppia: lui di 28 anni, lei di 36, entrambi del capoluogo.

A quel punto si è scatenata la rissa, con l’uomo della sicurezza che è riuscito a bloccare l’uomo, non prima di aver rimediato un morso all’avambraccio sinistro che gli costerà sette giorni di cure. La donna è fuggita, ma nel frattempo sul posto era arrivata la Volante della polizia, che ha preso in consegna il 28enne, già noto alle forze dell’ordine. Poco dopo anche la compagna, pure lei con precedenti, è stata individuata e fermata da un’altra pattuglia in via Tiepolo, a Mulinu Becciu, non distante dal supermercato. La borsa con la merce, invece, era già stata trovata e riconsegnata.

I due sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso, e i fatti saranno sottoposti alla valutazione del Gip.

