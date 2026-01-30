Undici tonnellate di mangimi destinati agli allevamenti sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Cagliari nel corso di una ispezione in una rivendita del capoluogo.

Nel corso del controllo, i militari, supportati dal personale del Servizio Veterinario-Igiene dell’Asl, hanno accertato che l’esercizio commerciale operava in violazione di un provvedimento interdittivo emesso nel giugno dello scorso anno dal Servizio SUAPE del Comune di Cagliari, emesso dopo che, in altre verifiche, erano emerse precedenti irregolarità nelle procedure di notifica e registrazione dello stabilimento, requisiti essenziali per garantire la tracciabilità e la sicurezza della filiera.

I carabinieri hanno quindi disposto il blocco ufficiale dell’intera attività, stoppato l'immissione in commercio del mangime e segnalato all’autorità giudiziaria la titolare dell’esercizio, per mancata registrazione e per l'inosservanza dei provvedimenti.

(Unioneonline)

