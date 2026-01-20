Incontro a Cagliari, negli uffici della Città Metropolitana, tra il consigliere Antonio Concu, il dirigente Paolo Mereu, il Commissario straordinario del Comune di Goni Remo Ortu e il Sindaco di Escalaplano Marco Lampis. tema oggetto del confronto la messa in sicurezza delle piattaforme stradali, l’installazione di barriere di protezione e la segnaletica orizzontale.

Sono stati illustrati i pericoli relativi agli innesti per Siurgus Donigala e Silius, per quel che riguarda il tratto di strada che connette Goni con San Basilio. Presentate, infine, le criticità inerenti alla connessione di Goni con il resto della rete viaria.

«Si è concordato di effettuare un sopralluogo congiunto nella settimana dal 26 gennaio - ha spiegato il consigliere Concu - finalizzato a verificare sul posto le condizioni stradali e definire una serie di interventi tampone in grado di limitare i disagi per la cittadinanza, in attesa della programmazione di lavori più organici mirati a garantire la sicurezza della connessione tra Goni e il resto del territorio».

