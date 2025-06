Sono ripresi i lavaggi straordinari delle strade di Cagliari, già effettuati l’estate scorsa e proseguiti nel periodo di Natale. Il servizio si aggiunge a quello ordinario di piazze, portici, scalinate e aree mercatali. Questi interventi sono stati resi possibili in virtù della rimodulazione dell’appalto ancora in corso, che non prevedeva il lavaggio con acqua dei marciapiedi della città e delle vie del centro storico.

«Ringrazio il Servizio per intervenire puntualmente e apportare correttivi, anche straordinari», dichiara l'assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi. «Lo dobbiamo anche alle tante persone che pagano regolarmente la Tari e hanno permesso alla nostra città di raggiungere quasi l'80% di raccolta differenziata. Il lavaggio con acqua verrà inserito nella programmazione ordinaria del prossimo appalto».

Gli interventi interesseranno, durante tutto il mese di giugno, i quartieri di San Benedetto, Fonsarda, Genneruxi, Villanova, Marina, Stampace, Is Mirrionis e San Michele. Nei prossimi mesi verranno inserite, nella programmazione dei lavori, tante altre vie e quartieri della città di Cagliari.

(Unioneonline)

