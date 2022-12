In un anno ha inviato 70 («sì, settanta», ribadisce) segnalazioni attraverso l’app AligApp, l’interfaccia del Comune di Cagliari per la gestione dei rifiuti. Ma la situazione non è cambiata: in via Castiglione, ogni giorno, vengono abbandonati cumuli di rifiuti lungo la strada, sul marciapiede, davanti alla sua abitazione.

Ora Alessandro Bordigoni ha deciso di alzare il tiro: ha inviato una mail di denuncia al sindaco Paolo Truzzu, ai vertici della polizia municipale, a quelli dell’assessorato all’Igiene del suolo e a tutti i servizi competenti.

«Questa pratica si ripete con cadenza quotidiana, con pochissime eccezioni», spiega il cagliaritano esasperato. Che allega una foto: l’immagine «si riferisce a un abbandono di rifiuti da me segnalato già venerdì 9 dicembre, di cui sono stato testimone diretto. Ho segnalato di nuovo in data 11 dicembre, perché i rifiuti si stavano accumulando, e poi in data 14 dicembre, quando se ne sono aggiunti di nuovi».

Al momento dell’invio della missiva «quei rifiuti sono ancora lì. A questo punto, mi domando se riteniate impossibile porre fine a questa situazione o anche soltanto rimediare a questo sconcio, provvedendo quotidianamente alla ripulitura».

Bordigoni sottolinea: «Per me, da ambientalista e sostenitore della legalità, vedere questo letamaio giorno dopo giorno è un'offesa a coloro che tengono all'ambiente, ai contribuenti regolari, e a chiunque ami questa città come la amo io».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata