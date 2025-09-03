«Ci dispiace per i nostri clienti abituali: li ho chiamati per esprimere la nostra vicinanza. Ma quanto accaduto non è dipeso da noi: abbiamo acquistato il prodotto dai nostri fornitori abituali, come dimostrato, documenti alla mano, ai carabinieri del Nas e al personale della Asl. Anche l’ispezione effettuata nei locali e nella cucina non ha fatto emergere irregolarità. Siamo da cinquant’anni in questo settore e non è mai capitato nulla. Andremo avanti con la consueta professionalità e serietà. E siamo soprattutto contenti che le persone finite in ospedale alla fine stiano comunque bene». Raffaele Coccodi guida l’azienda di ristorazione e catering di famiglia, Le Plus Bon.

Lunedì il locale di piazza de Gasperi è finito al centro di un episodio di intossicazione da cibo: undici persone dopo aver mangiato del tonno hanno accusato malori e sono stati accompagnati dal personale del 118 al Brotzu e al Santissima Trinità con la sindrome “sgombroide”, per alta concentrazione di istamina, per accertamenti medici. Altre due o tre sono andate in ospedale autonomamente. Nessuno dei clienti è grave e molti sono già stati dimessi.

Al termine dei controlli, Nas e Asl hanno disposto alcune prescrizioni e oggi Le Plus Bon di piazza de Gasperi sarà nuovamente aperto. Intanto i militari hanno avviato le indagini ricostruendo il percorso del tonno acquistato dall’attività, sequestrando 36 chili di prodotto ittico in un centro di approvvigionamento della zona industriale di Macchiareddu.

