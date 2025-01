L'obiettivo del Comune - annunciato negli ultimi giorni - era di riaprire il primo tratto di via Roma tra oggi e domani. Invece c'è ancora un po' da aspettare. Cagliari attende da quasi due anni (marzo 2023) di poter utilizzare di nuovo una delle strade principali della città, coi lavori che si sarebbero dovuti concludere a dicembre 2023. Ora è arrivato l'ultimo passo, che però porta a far slittare un minimo i tempi: «Sono iniziate le operazioni di collaudo e riapertura del primo tratto della via Roma che verosimilmente, salvo maltempo, dovrebbero concludersi la prossima settimana», fa sapere il Comune.

A riaprire al traffico sarà il tratto tra piazza Ingrao e via dei Mille. Ossia metà di via Roma, con la seconda che è tuttora oggetto di lavori che dovrebbero (salvo complicazioni) concludersi in qualche mese. «Il Comune di Cagliari ha posto un’attenzione particolare al sistema della viabilità del quartiere Marina», si legge in una nota, «in maniera tale che durante i lavori per il secondo tratto sia garantito un equilibrio tra viabilità e pedonalizzazione del quartiere». Al momento non si conoscono ancora ulteriori dettagli.

La segnaletica del nuovo tratto di via Roma permetterà l’ingresso e l’uscita dei veicoli dal quartiere e il collegamento pedonale con la nuova passeggiata che sarà resa fruibile da subito. Nel dettaglio, da viale Regina Margherita si potrà svoltare in via Roma e da via Roma proseguire in viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu. Da viale Bonaria, ugualmente, si potrà accedere in via Roma, fermo restando il prosieguo dei lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere. Da capire, una volta arrivati in via dei Mille, come si potrà procedere.

Novità anche per piazza Matteotti, l'altro grande cantiere di Cagliari che a breve dovrebbe concludersi: si sta procedendo a ultimare il restauro della pensilina storica. È inoltre volontà dell’amministrazione comunale di rendere vivibile la piazza attraverso l’inserimento di attività commerciali in corso di studio che verranno assegnati con apposito bando.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata