I lavori in via Roma a Cagliari, almeno per il primo tratto, sono ormai conclusi dopo due anni di attesa. Questo pomeriggio è stata disegnata parte della segnaletica orizzontale: quasi tutto pronto per la riapertura al traffico, con l’inaugurazione prevista per i prossimi giorni. L’obiettivo è che avvenga tra venerdì e sabato.

Spariranno le reti del cantiere dei portici di via Roma, di piazza Amendola e del lato porto. La riapertura riguarda il tratto di strada che, dall'incrocio con via XX settembre arriva sino a via Barcellona. Da viale Regina Margherita si potrà svoltare anche a destra. I lavori cominciati a marzo del 2023, con l’ormai imminente riapertura, non sono però certo terminati: ora si va avanti con il secondo lotto, sino ad arrivare all'incrocio con largo Carlo Felice.

I cagliaritani potranno vedere da vicino anche i nuovi giardinetti con altalene e giochi per bambini, una delle novità del progetto. Vicini alla conclusione anche i lavori di piazza Matteotti, ma la data dell'inaugurazione dovrebbe essere successiva a quella dell'apertura di via Roma. La seconda parte dei lavori terminerà nella primavera del 2025. Per l'ultima fase degli interventi ci sono due incognite: dagli scavi dovrebbero riaffiorare le vecchie mura della città e bisogna anche tenere conto dei lavori per la metropolitana. Proprio su questi cantieri, operai al lavoro anche oggi sia nel tratto di viale Diaz sia in quello di viale Cimitero.

Si stanno già studiando anche con l'Autorità di sistema del porto e la facoltà di Ingegneria le possibili varianti al traffico pensando a quando i treni entreranno in funzione: ipotizzata una serie di rotatorie per smistare le auto che attraverseranno via Roma.

