Realizzava dentiere pur non essendo odontotecnico.

Per questo i Carabinieri del Nas di Cagliari, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria, hanno sequestrato un laboratorio situato in una zona centrale della città.

La struttura, formalmente gestita da un sessantenne, pensionato, era invece gestita da un'altra persona. All’interno venivano prodotte dentiere per conto di altre società. Le realizzava un sessantanovenne cagliaritano che non aveva però il diploma da odontotecnico. E senza la presenza del titolare, infortunato.

«Sussistendo un evidente pericolo per la salute pubblica, desunto dalla immissione sul mercato di dispositivi medici non progettati e non fabbricati conformemente alle prescrizioni delle norme che disciplinano la materia», i carabinieri del NAS hanno sequestrato in via amministrativa l'intero laboratorio con tutte le attrezzature. Il valore complessivo del sequestro è di circa 80.000 euro.

Sarà ora necessario stabilire a chi fossero destinate le dentiere.

