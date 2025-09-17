Si è introdotto in un negozio di prodotti per la cura della persona in via Pola a Cagliari ed ha tentato poi di fuggire dopo aver sottratto merce per un valore di circa 700 euro.

L’uomo, un 23enne di origini senegalesi, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, superate le casse con il “malloppo” è stato però sorpreso da una dipendente del negozio che ha cercato di fermarlo. A quel punto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il giovane non ha esitato a minacciare la donna, suscitando momenti di forte apprensione.

L’uomo è poi stato bloccato dai carabinieri, immediatamente allertati, mentre cercava di dileguarsi. Portato al Comando Provinciale, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di essere presentato questa mattina al giudice per il processo con rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata