La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un 25enne con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane, di origine polacca e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato di notte dagli agenti della Squadra Volante mentre percorreva a piedi via Sardegna con fare sospetto.

Addosso, nel corso della perquisizione, gli è stato trovato uno smartphone, che era stato rubato pochi minuti prima all’interno di un bar, e anche la somma in contanti di circa 300 euro, provento di furto.

Dopo aver contattato il titolare del locale, gli agenti hanno potuto visionare le immagini del sistema di videosorveglianza, riconoscendo il 25enne in azione. Ma l’uomo è sospettato anche di altri tentativi di furto compiuti in poche ore in altri locali e negozi della zona.

Per questo è stato fermato e, dopo l’udienza di convalida, è stato trasferito nel carcere di Uta.

(Unioneonline/l.f.)

