Sorpreso mentre provava a forzare la portiera di un’auto in viale Buoncammino, a Cagliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 57enne, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto e danneggiamento. L'uomo, senza fissa dimora, è stato visto dai militari mentre tentava di aprire una BMW X3, parcheggiata all'angolo con viale Sant'Ignazio da Laconi e via San Nicola.

I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. È emerso che l’uomo avrebbe precedentemente danneggiato anche il finestrino anteriore destro di una Jeep Renegade e lo specchietto retrovisore sinistro di una Renault Clio, nelle vicinanze.

I proprietari dei veicoli, residenti in diverse località della Sardegna, hanno formalizzato le denunce presso le autorità competenti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata