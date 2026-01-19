Cagliari, primo assaggio di mareggiata: al Poetto spiaggia già sommersaGran parte dell’arenile sott'acqua, atteso un intensificarsi delle raffiche di vento da levante
In modo lento e graduale la spiaggia del Poetto, a Cagliari, è stata sommersa dall’acqua.
Non c’è soluzione di continuità tra la battigia e le piccole dune che si sono formate a ridosso della strada pedonale: l’allagamento, soprattutto nelle prime fermate, non ha trovato ostacoli.
Il fenomeno è stato causato dalla pioggia, non intesa ma persistente, è dalla forza delle onde sospinte dallo scirocco: il vento non si è ancora scatenato con la potenza prevista. Una intensificazione delle raffiche, che gireranno da levante, è prevista per la notte e dovrebbe raggiungere il culmine nella giornata di domani, martedì 20 gennaio.
(Unioneonline/E.Fr.)