In modo lento e graduale la spiaggia del Poetto, a Cagliari, è stata sommersa dall’acqua. 

La spiaggia del Poetto sott'acqua nel pomeriggio (Ansa)
Non c’è soluzione di continuità tra la battigia e le piccole dune che si sono formate a ridosso della strada pedonale: l’allagamento, soprattutto  nelle prime fermate, non ha trovato ostacoli. 

Il Poetto questa mattina alle 8,30 (frame da webcam)
Il fenomeno è stato causato dalla pioggia, non intesa ma persistente, è dalla forza delle onde sospinte dallo scirocco: il vento non si è ancora scatenato con la potenza prevista. Una intensificazione delle raffiche, che gireranno da levante,  è prevista per la notte e dovrebbe raggiungere il culmine nella giornata di domani, martedì 20 gennaio.   

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata