L'appuntamento è dall'1 al 28 dicembre in piazza Yenne, mentre nel corso Vittorio Emanuele proseguirà fino al 7 gennaio. È la settima edizione dei mercatini di Natale, che animerà Cagliari con la cornice delle tradizionali casette di legno che ospitano un totale di 40 attività. In tutto le casette saranno 38, che offriranno dolci sardi, salumi, formaggi, liquori, torrone ma anche addobbi natalizi, quadri, vasi, gioielli e altri articoli da regalo.

Ricco il calendario di eventi per qualsiasi età, con due pianoforti (uno nel corso e uno nella piazza) lasciati a libera disposizione di chi vorrà suonarli, e sfilate con animazione, giocolieri, artisti di strada e le esibizioni del Coro di Cagliari per un totale di quasi 20 date.

Il commento. «Questi sforzi fatti dai commercianti e dall’amministrazione non sono banali: poter passeggiare e sentire l’atmosfera delle feste non era scontato», le parole del coordinatore dell'evento Emanuele Frongia durante la presentazione stamattina al Palazzo Civico. «Investire nei mercatini di Natale e nei negozi del centro storico è investire nelle capacità delle aziende. Stiamo lavorando per poter accogliere altre attività, riusciamo a mettere in campo un mercatino di Natale che molte altre città in Italia non riescono a fare». Soddisfazione anche da parte di Alessandro Sorgia, assessore alle Attività Produttive e Turismo: «Vogliamo dare un po’ di ristoro alle attività commerciali. Siamo sempre stati vicini a loro nei momenti difficili, ci sono ancora situazioni di disagio dopo le difficoltà degli anni scorsi e vogliamo nuovamente mostrare la nostra vicinanza».

