Oggi, nell’aula consiliare del Palazzo del Consiglio regionale di Cagliari, si è vissuto un momento di profonda commozione con la consegna di un premio speciale alla memoria di Gigi Riva. Il leggendario “Rombo di Tuono”, figura indimenticabile del calcio italiano e simbolo della Sardegna, è stato omaggiato davanti agli alunni di alcune scuole sarde a indirizzo sportivo con un video della sua straordinaria carriera che ha emozionato profondamente tutti i presenti. Lacrime, applausi e un’intera sala in piedi hanno accompagnato le immagini che raccontavano non solo le sue gesta calcistiche, ma anche l’uomo che ha saputo farsi icona di una terra a cui ha legato il suo cuore per sempre, pur non essendovi nato.

A ritirare il riconoscimento, con grande emozione, il figlio Nicola Riva, che ha ringraziato commosso per l’affetto ricevuto e che ovunque vada continua a ricevere.

La cerimonia è stata organizzata dal Consiglio nazionale dell’ANSMeS, l’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito sportivo del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Nella stessa occasione è stato conferito il prestigioso Premio “Luigi Ramponi” a Riccardo Agabio, ginnasta cagliaritano e figura rilevante del panorama sportivo nazionale.

Ma l’incontro di oggi non è stato solo un omaggio alle grandi figure dello sport. La presenza di giovani studenti degli istituti a indirizzo sportivo della Sardegna ha dato un significato ancora più profondo alla giornata, creando un ponte tra le generazioni. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare e conoscere da vicino alcuni dei rossoblu dello scudetto (Greatti, Tomasini e Reginato), scoprendo il valore dell’impegno, della passione e della dedizione, principi che Riva ha sempre incarnato in ogni suo gesto.

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha poi sottolineato l’importanza della giornata: «Gigi Riva per noi non rappresenta solo il campione sul campo, ma il valore del legame con la terra, l’attaccamento alla maglia e alla Sardegna. Gigi è la Sardegna, anche se non ci è nato. I valori che porta con sé lo sport, la solidarietà, l’amicizia, valgono più di qualsiasi trofeo o medaglia. Oggi non celebriamo solo un eroe dello sport, ma condividiamo un’eredità morale che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

Nel video, l'intervista a Riccardo Agabio e Nicola Riva.

