Rissa alle 5 del mattino tra via Mameli e via Caprera, a Cagliari.

Ferito un 21enne di Ghilarza: il giovane è stato portato al Brotzu, in condizioni non gravi: se l’è cavata con qualche punto di sutura.

Non è chiaro se la ferita sia stata provocata da un coltello, come inizialmente refertato dai medici del 118, o da una bottiglia in vetro o un altro oggetto tagliente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura di Cagliari e hanno trovato un gruppetto di persone. Molti erano ubriachi e sostengono di non aver visto nulla. Al momento non sono state presentate querele né ci sono testimoni utili a ricostruire l’episodio.

