Giornata di festa all'Orto Botanico di Cagliari, che oggi celebra i 157 anni dalla fondazione datata 15 novembre 1866.

Alcune centinaia di persone, fra cui diversi bambini in visita guidata con le scuole, hanno fatto tappa nel polmone verde dell'Ateneo in via Sant'Ignazio, sfruttando l'accesso gratuito previsto per tutto il giorno in occasione dell'anniversario.

E come attività è stata presentata anche la nuova cartellonistica installata tra i viali, le collezioni esposte e il Museo Botanico. «Per noi è molto importante perché arricchisce l'Orto Botanico: è stata voluta dalla precedente amministrazione e sono orgogliosa di inaugurarla», ha detto la direttrice Annalena Cogoni. «Questi cartelloni hanno un rigore scientifico, ma anche un approccio estremamente divulgativo. Ringrazio tutte le persone che lavorano all'Orto Botanico e tutte le persone che sono venute qui oggi: non ci aspettavamo questa accoglienza, dimostra che ciò che facciamo per comunicare alla cittadinanza lo stiamo facendo nel modo corretto».

