Ha perso il controllo dell’auto, è andato a sbattere su un palo e ha investito un pedone che si trovava sul marciapiede. Poi si è allontanato.

Questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina in via della Pineta, a Cagliari, davanti alla chiesa di San Pio X.

L’uomo alla guida del veicolo – una Panda, secondo alcune testimonianze – non si sarebbe fermato per prestare soccorso, lasciando dietro di sé il ferito e alcuni pezzi dell’auto che si sono staccati dopo l’impatto.

Il pedone è caduto riportando delle brutte ferite al volo, ma per fortuna non è in pericolo di vita: prima è stato soccorso da un’ambulanza di base, poi il trasporto al Brotzu a bordo di una Mike del 118.

L’esatta ricostruzione di quanto avvenuto sarà riportata in un verbale degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi.

