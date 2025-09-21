Cagliari, pedalata nel parco di Molentargius in memoria di Andrea OllaCinque anni fa la scomparsa del presidente di “Amici della bicicletta”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Andrea Olla è mancato cinque anni fa. E per rircordarlo l’associazione “Amici della bicicletta Cagliari”, che lui ha fondato, organizza per domenica, 28 settembre, «la mitica passeggiata al Parco di Molentargius».
Appuntamento alle 10 ai parcheggi Sterrati di via del Sole, ingresso di Cagliari, «per partire puntualissimi alle ore 10.30».
Si pedalerà all'interno del Parco, con sosta al "parchetto" per far giocare i bambini «e consentire a chi lo desidera di acquistare una bevanda al chioschetto. La pedalata si concluderà alle ore 13.00, sempre nei parcheggi sterrati delle auto».
Per chi lo desidera, il parco mette a disposizione delle bici a noleggio anche corredate da seggiolini per i bambini più piccoli.
(Unioneonline)