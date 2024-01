Paura stamattina in via Laghi Masuri, a Cagliari: in un incendio è andata distrutta un’abitazione al quarto piano di una palazzina nel quartiere di San Michele.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Per fortuna all’interno della casa non c’era nessuno. Ancora da ricostruire le cause del rogo.

Una persona è stata accompagnata in questura dagli agenti: non è ancora chiaro se sia coinvolta nella vicenda.

Sono arrivate anche le ambulanze del 118 ma i soccorritori al termine dell’intervento dei vigili del fuoco sono rientrati alla base.

