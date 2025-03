In corso dalle prime luci dell’alba un servizio straordinario di controllo del territorio, “ad alto impatto”, nel quartiere Sant’Elia di Cagliari, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità.

La stretta è stata decisa in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura lo scorso 5 marzo e le cui modalità sono state definite nel successivo tavolo tecnico del Questore.

Il servizio interforze è effettuato da agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale di Cagliari.

